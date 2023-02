O Largo do Riachuelo, ponto de concentração da Banda Daki, foi escolhido para a instalação de uma escultura em homenagem a um de seus mais ilustres integrantes: o carnavalesco José Carlos Passos, o Zé Kodak. A cerimônia de inauguração acontece nestaa sexta-feira, 17, às 11h30. Empresário do setor de fotografia, Zé Kodak foi um grande incentivador da Folia de Momo na cidade. Além da Banda Daki, que é uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas da região, era promotor e apoiador de diversos blocos e eventos.

A homenagem, em reconhecimento à sua importante contribuição na promoção do carnaval, será prestada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com escultura em metal executada pelo artista plástico Yure Mendes. “Uma homenagem justa a uma pessoa que era a própria essência do Carnaval de Juiz de Fora e um dos seus maiores entusiastas. Ele merece ser lembrado para sempre pelo trabalho que desenvolveu”, afirma o sobrinho de Zé Kodak, Luís Gustavo Passos, que integra a diretoria da Banda Daki.

Yure Mendes conta que a escultura foi confeccionada em ferro e tem dois metros de altura. A figura humana aparece dentro de uma miniatura do caminhãozinho da banda, carregando alegorias escultóricas. Em uma das mãos, está a chave da cidade, em uma referência ao período em que o desfile da Banda Daki abria o calendário local da folia. Filmes e uma máquina fotográfica no pescoço lembram o ramo de atuação do homenageado e a origem de seu apelido. A escultura também apresenta divisas militares e uma boina, que remetem à alcunha de General da Banda, como ficou conhecido, embora, em 2020, tenha recebido o título de Marechal da Banda.

Na base de concreto, com um metro de altura, já instalada no local, será fixada uma placa de corte a laser, em forma de medalha condecorativa, com o nome do homenageado, que faleceu em fevereiro de 2021, vítima de Covid-19.

A Banda Daki se apresenta neste sábado, 18, mas não vai desfilar pela Avenida Rio Branco, permanecendo concentrada no Largo do Riachuelo, das 10h30 às 16h.

