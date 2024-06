O 1º Prêmio da Capoeira de Juiz de Fora está com inscrições abertas para mestres e mestras, contramestres e contramestras, professores e professoras, trenéis, instrutores e instrutoras.

Por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o prêmio vai distribuir R$ 50 mil para 20 indivíduos e/ou coletivos que tenham alcance social e contribuam para o processo de transmissão de saberes, efetivando a salvaguarda da Capoeira. Os recursos são de emenda parlamentar da vereadora Tallia Sobral (PSOL).

Segundo a PJF, cada ação premiada receberá R$ 2.500. O edital está disponível on-line e os interessados podem se cadastrar até as 23h59 do dia 20 de junho, ao preencher um formulário eletrônico. Apenas pessoas físicas, nas modalidades individual ou coletiva, podem se inscrever.

É preciso ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentação que comprove residência/sede no município em 2023 e 2024.

As inscrições passarão por análise e 20 ações serão selecionadas para receber R$ 2.500, conforme previsto em edital.

Dúvidas ou dificuldade em preencher o formulário podem ser sanadas no Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac), na sede da Funalfa que fica na Avenida Rio Branco, nº 2.234, no Parque Halfeld, no Centro.

O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 14h às 17h30, mediante agendamento pelo telefone (32) 3212-2419 ou pelo e-mail dmpac.funalfa@gmail.com.

A Funalfa ressalta que o prêmio tem o objetivo de reconhecer, divulgar e fortalecer indivíduos e coletivos ativos no âmbito da capoeira e que, nos diversos territórios, mantêm viva essa tradição tão forte em nossa cidade.

Esporte e cultura

O município tem um dia especial para celebrar a prática: 30 de setembro. A capoeira tem registros no Livro de Registros das Formas de Expressão e no Livro de Registro de Saberes. Desde 2014, a Roda de Capoeira é também Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, reconhecido pela Unesco.

“Patrimônio cultural imaterial presente em todo território brasileiro, a capoeira é uma expressão que reúne, simultaneamente, o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, o esporte, a cultura popular e os rituais da tradição afro-brasileira. Possui práticas e sentidos que podem variar, mas que representam a identidade e a diversidade cultural do país, expressando a história de resistência negra durante e após a escravidão”, finalizou a PJF.