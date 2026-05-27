A banda juiz-forana Tata Chama e as Inflamáveis se apresenta nesta quarta-feira (28), às 20h, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora, dentro da programação do projeto Quintal Musical. A entrada é gratuita, com ingressos limitados.

Com influências da MPB experimental e da música mineira contemporânea, o grupo tem se destacado na cena cultural local por apresentações marcadas pela mistura de diferentes sonoridades e construções coletivas.

A formação atual da banda conta com Alice Santiago (voz e violão), Daniela Zorzal (baixo), Sarah Vieira (voz e flauta), Tata Rocha (voz e teclado), Pedro Brum (guitarra e voz) e Eduardo Yroxe (percussão).

O repertório do show deve reunir músicas de diferentes fases da trajetória da banda, incluindo canções dos trabalhos “Despertar”, lançado em 2018, e “Fogo-Fátuo”, álbum de 2022 gravado durante a pandemia, além de composições inéditas.

Segundo os integrantes, a proposta da apresentação é refletir as mudanças sonoras e experimentações desenvolvidas pelo grupo ao longo dos últimos anos.

O projeto Quintal Musical é realizado no Mercado Cultural AICE e promove apresentações gratuitas de artistas da cena autoral de Juiz de Fora.