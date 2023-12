Com mais de 43 mil inscritos, o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) será realizado neste fim de semana nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Ao todo, foram 43.711 inscritos e o Matheus Fellipe da Silva Rodrigues, de 15 anos e morador de Ouro Branco, é um deles.

Ele e a psicóloga Telma Elisa falaram com o Portal Acessa.com sobre a expectativa e a pressão para prestar o vestibular.

O Pism 2024 oferece, ao todo, 2.303 vagas distribuídas em 76 cursos. Dessas, 1.903 são destinadas ao campus de Juiz de Fora, enquanto 400 são reservadas para Governador Valadares.

As provas serão realizadas neste sábado (9) e domingo (10), das 13h30 às 17h30. Juiz de Fora terá um esquema especial de ônibus para os estudantes, além de mudanças na região.



A UFJF orienta que os candidatos que visitem o local previamente para se familiarizar com o ambiente e evitar eventuais contratempos – no campus sede, por exemplo, as faculdades e os institutos são distantes geograficamente uns dos outros.

"Aconselha-se também a saída antecipada de casa, considerando que o fluxo de trânsito tende a se intensificar quando se aproxima o horário das avaliações".

Expectativa

Matheus Fellipe vai participar pela primeira vez das provas e não esconde a expectativa por um bom resultado.

"A minha expectativa para este ano é que eu consiga ir bem nesta primeira prova para que nos próximos anos eu possa fazer as próximas provas com mais facilidade. Eu acredito que o estilo das provas seriados são melhores que o Enem, porque por mais que eu vá mal em uma das provas eu eu posso ter outra oportunidades para melhorar nas outras provas", contou.

Matheus mora em Ouro Branco e virá a Juiz de Fora para fazer a prova, com o objetivo de cursar Odontologia na instituição.

"Eu espero que seja uma coisa muito boa pra mim, pois eu vivi minha vida inteira em uma cidade pequena, e com esta mudança podem aparecer mais oportunidades para minha vida", finalizou.

Emocional

Na coluna desta semana no Portal Acessa.com, a psicóloga Telma Elisa ressaltou a importância do equilíbrio emocional para ter um bom resultado nas provas.

"É importante lembrar o valor da busca por equilíbrio saudável entre a preparação e o descanso. Minha dica é que você, que fará a prova e sofre agora com o curto tempo até sábado, evite estudos intensivos na véspera das provas. Em vez disso, dedique algum tempo para relaxar e descansar. Uma mente descansada está mais propensa a desempenhar seu melhor papel no dia do teste", disse.

Telma destaca que, mesmo durante a prova, é importante fazer pausas para relaxar a mente.

"A prática de técnicas de respiração profunda para acalmar o sistema nervoso é capaz de promover ótimos resultados durante os momentos de tensão. Então preste atenção aos ciclos de sua respiração. Respire profundamente, mantendo uma contagem constante. Essa simples prática pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a clareza mental", orientou.

Campus em Juiz de Fora

As provas deste fim de semana serão realizadas em 20 unidades da UFJF. Dentre estas, 18 estão no campus sede, enquanto as outras duas – as faculdades de Medicina e Fisioterapia – estão localizadas na unidade Dom Bosco do Hospital Universitário (HU).

Estarão abertos os estacionamentos do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Criit), da Faculdade de Educação e da Reitoria. Os demais pontos são destinados para facilitar o desembarque eficiente dos candidatos e para reduzir o congestionamento no anel viário.

"A UFJF salienta que não é permitido formar aglomerações e aconselha que os participantes tragam o menor número de acompanhantes possível", afirmou a instituição.

A Universidade recomenda que, nos dias das provas do Pism, a comunidade evite utilizar as áreas do campus para atividades de lazer e exercícios, devido ao aumento do fluxo de veículos e pessoas. Essa medida visa garantir a segurança e a fluidez no tráfego relacionado ao Pism. Ressalta-se ainda que apenas veículos oficiais devidamente identificados terão permissão para circular na ciclovia do anel viário.

Todas as informações e orientações sobre o Pism 2023 estão disponíveis no site da UFJF.