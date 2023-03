Luiz Eduardo brilha e Tupi cai para a Caldense em Po?os de Caldas

Matheus Brum 7/03/2017

Os jogadores do Galo Carijó, antes e durante a partida, pediam atenção ao camisa 9 da Veterana. O conhecido Luiz Eduardo tinha dois gols em três jogos no Campeonato Mineiro. Bom cabeceador e com forte presença de área, o centroavante decidiu a partida de ontem, no Ronaldão em Poços de Caldas. Fez os dois gols da vitória de 2 a 1 da Caldense, garantindo três pontos importantes para os mandantes. Matheus Pato descontou para o Carijó, que ainda “respira por aparelhos” no Estadual.

Logo no início da partida, o alviverde abriu o placar. Aos nove minutos, Maradona cruzou e Luiz Eduardo subiu mais alto que a zaga, testando para o fundo do barbante.

Cinco minutos depois, Paulo Henrique fez grande defesa, após chute de Wellington Rato. Depois deste lance o jogo esfriou. As duas equipes chegavam pouco e os goleiros assistiam a partida de “camarote”. Apenas nos minutos finais da primeira etapa é que o Tupi ensaiou uma pressão, mas sem grandes oportunidades criadas.

O segundo tempo começou como o primeiro. Aos seis minutos, Luiz Eduardo foi lançado nas costas da zaga, e tocou pro gol, na saída de Paulo Henrique. 2 a 0 e festa no Ronaldão.

Quatro minutos depois, o arqueiro carijó evitou o terceiro gol, ao espalmar cabeceio de Diego Clementino.

A tônica do jogo continuou parecida com a da primeira etapa. Com a vantagem, a Caldense diminuiu o ritmo, e o alvinegro juiz-forano não conseguia criar oportunidades para diminuir o placar.

Esta situação só mudou na base do talento. Em jogada individual, Matheus Pato carregou a bola e chutou de longe, no canto de Neguete.

O lance deu uma emoção extra na partida. Mas, sem nenhuma organização e na base do “abafa”, o Carijó não conseguiu o empate.

Com a derrota, o Tupi continua em oitavo, com cinco pontos, dois a frente do Democrata-GV, primeiro time que abre a zona do rebaixamento.

O alvinegro tem uma “pedreira” pela frente. Na próxima segunda, vai a Belo Horizonte enfrentar o líder Atlético-MG, no Estádio Independência, às 20 horas.

Ficha Técnica – Caldense 2 vs 1 Tupi

Gols: Luiz Eduardo (CAL), aos 9’ do 1º e aos 6’ do 2º tempo; Matheus Pato (TUP), aos 39’ do 2º tempo

Caldense: Neguete, Jean Michel (Grafite), Hélio, Marcelinho e Rafael Estevam, Mineiro, Hygor (Thiago Carpini), Éwerton Maradona e Diego Clementino (Edu Capetinha), Wellington Rato e Luiz Eduardo. Técnico: Thiago Oliveira

Tupi: Paulo Henrique; Fernando, Elivélton, Edmário e Dieguinho; Marcel, Bonilha, Leandro Ferreira (Matheus Pato) e Bruno Paiva (Ruan); Jajá e Caça-Rato (Carlos Júnior).Técnico: Ailton Ferraz

Arbitragem: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Helen Aparecida Araújo e Marcelo Francisco dos Reis