ACESSA.com transmite debate entre Margarida e Cust?dio Pela primeira vez, em Juiz de Fora, um debate entre candidatos ? Prefeitura da cidade ? transmitido em tempo real, atrav?s da internet

16/10/2008

A ACESSA.com, em parceria com a TVE/JF (canal 12), viabiliza uma iniciativa in?dita na hist?ria pol?tica de Juiz de Fora. O primeiro debate do segundo turno, entre os candidatos ? Prefeitura poder? ser acompanhado tamb?m pela internet em tempo real. Com isso, o Portal ACESSA.com reafirma seu compromisso inicial de inserir Juiz de Fora no planeta de uma forma especial, mostrando os valores locais, tratando e privilegiando o cotidiano da cidade, atrav?s da presta??o de servi?os e da interatividade.

A transmiss?o online tem in?cio ?s 21h do pr?ximo domingo, dia 19 de outubro, em simultaneidade com a TVE e a R?dio Globo Juiz de Fora.

O programa ter? a apresenta??o do jornalista Ricardo Wagner e a participa??o de jornalistas locais. Trata-se do primeiro debate do segundo turno em que os candidatos Margarida Salom?o (PT) e Cust?dio Mattos (PSDB) ter?o a oportunidade de apresentar suas id?ias, projetos e mostrar solu?es.

Servi?os importantes ao eleitor:

Dois meses antes das elei?es municipais, a equipe ACESSA.com inaugurou o caderno "Elei?es 2008" com mat?rias especiais, an?lises e servi?os aos eleitores. O caderno j? ? o mais acessado no Portal registrando, desde o seu lan?amento, at? esta quinta-feira, dia 16 de outubro, 350 mil acessos. Acompanhe os servi?os disponibilizados:

Locais de vota??o - Um dos servi?os oferecidos ? a possibilidade de consultar os locais de vota??o, tendo acesso ao mapa detalhado de como chegar ? sua se??o eleitoral. Um servi?o exclusivo oferecido desde as elei?es de 1998, na escolha dos representantes do Estado.

Consulta dos candidatos - O internauta teve ainda a oportunidade de, no primeiro turno, consultar informa?es dos candidatos a prefeito e a vereador, numa busca detalhada sobre o perfil de cada um.