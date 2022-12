SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos que circulam nas redes sociais mostra um torcedor argentino arrancando a bandeira do Brasil do mastro de um hotel em Buenos Aires e jogando fora, nesta terça-feira (20). Ele estava com um grupo que torcedores que saíram às ruas para recepcionar os campeões da Copa do Mundo do Qatar.

No vídeo, um grupo de torcedores está em frente ao hotel e um deles sobe na marquise do hotel, arranca a bandeira do Brasil e joga no meio da multidão, que grita com euforia com a ação do homem. Nas redes sociais, internautas criticaram os brasileiros que torceram pelos vizinhos na Copa.

"Acho incrível o malabarismo que vocês fazem para defender os caras e olha que eu nem patriota eu sou", disse o usuário Ally Manion. "Vai lá brasileiro, torce para esse país novamente", tuitou internauta que se identifica como Isa.

"Na festa dos argentinos, pela conquista do tri, imbecil arranca bandeira do Brasil e atira na multidão. Nunca irei torcer para esses caras. Se acham superiores e buscam jogadores melhores do que Pelé e não encontram. Hermanos?", tuitou o jornalista Chico Lang, que compartilhou o vídeo dos argentinos arrancando a bandeira do Brasil.

"Essa rivalidade Brasil x Argentina é forçadíssima. Não tem um brasileiro sequer que ficou abalado por que a Argentina ganhou. É muito diferente por exemplo quando o time rival do teu clube ganha. Se o Internacional ganhar um título, acaba o meu dia. Essa é a diferença", comentou o internauta Nat Klose.

Em contrapartida, outros usuários da rede social defenderam os argentinos. "Os caras são o maior rival do Brasil, queria que eles mandassem flores e chocolate para nós?", questionou a internauta Érica Amanda. "Momento dos caras! Totalmente compreensivo! Fora que até eu estou arrancando bandeira do Brasil!", tuitou Fernando Nisio.

"Não se deve generalizar. Óbvio que o que o rapaz fez está errado, mas são atitudes pontuais, de gente mal-educada, e acontecem em todo lugar. Não mancha a nossa honra, nem tira o brilho da conquista argentina", tuitou Claudio Moraes.