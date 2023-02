SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Neymar deixou o campo chorando na manhã deste domingo (19) durante a partida entre PSG x Lille, pelo Campeonato Francês. A partida terminou com vitória sofrida do PSG por 4 a 3.

Aos 4 minutos do segundo tempo, Neymar disputou bola com Benajmin André e torceu o tornozelo na queda.

O camisa 10 chorou ao sentir a lesão. Quando caiu no gramado, o jogador brasileiro demonstrou muita dor e chorou com uma nova lesão no tornozelo.

Neymar fazia grande partida até deixar o gramado. Ele deu a assistência para Mbappé abrir o placar, e marcou o segundo gol.

Neymar foi aplaudido pela torcida enquanto deixava o campo de maca. Em seu lugar entrou o jovem atacante Hugo Ekitike.

PROBLEMA RECORRENTE

Mais uma vez, Neymar enfrenta um problema no tornozelo direito.

Nas últimas temporadas, Neymar tem tido problema neste mesmo local.