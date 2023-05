O Tupynambás entra em campo na tarde desta quarta (17), às 15h30 contra o Betim no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O Baeta entra em campo pressionado, precisando vencer e com o novo integrante da equipe técnica, Wanderley Tavares, à frente do time após a saída técnico Rafael Novaes e do Auxiliar Técnico, Lukão.

"Desde o momento que fechei a minha chegada ao Tupynambás estamos estudando a equipe do Betim, assistimos todos os jogos deles. É uma equipe muito qualificada, mas estamos estudando bastante para tentar surpreendê-los", explicou Wanderley.

A venda de ingressos para a partida acontece na bilheteria do Estádio, momentos antes do jogo. Os valores são de R$20 a inteira e R$10 a meia. Devido à crise no transporte público em Juiz de Fora, a PJF não disponibilizou uma linha própria para a partida.

O Leão do Poço Rico ocupa a última colocação da competição com 1 ponto.