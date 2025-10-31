Depois de sete meses de muito trabalho e a garantia de já estar na elite do futebol mineiro, o Uberabinha decide neste sábado (1º), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o título do Campeonato Mineiro Sub-20 da Segunda Divisão contra o Social, de Coronel Fabriciano. No jogo de ida, disputado no Vale do Aço, as equipes empataram por 0 a 0, deixando tudo em aberto para a grande decisão.

Invicto na competição, com a melhor defesa e o artilheiro do campeonato, a Tropa do Urso chega à final mostrando força e crescimento dentro de um projeto que tem buscado se estruturar e valorizar os jovens talentos da região. O técnico Wesley Assis destacou a importância deste momento para o clube e para todos os envolvidos no projeto.

“A gente sabe que o jogo de amanhã pode coroar todo um trabalho que já vem sendo feito há sete meses. Queremos entrar para a história do Uberabinha. O título não é só um troféu, é uma perspectiva de um futuro melhor, de um clube com mais investimento e mais apoio. Os atletas estão conscientes que é hora de entrar para a história”, afirmou Wesley.

O treinador, que em 2019 ficou próximo de conquistar um título com a base do Tupi, vê nesta final uma oportunidade de consagração.

“Seria a coroação de um trabalho que vem sendo feito com muito comprometimento. A campanha já é histórica, mas o título seria a cereja do bolo”.

O auxiliar técnico, Enzo Guercio, reforça o discurso de humildade e foco.

“Pés no chão. Não tem nada decidido. O primeiro jogo foi difícil, mas agora, com o apoio da nossa torcida, muita luta e fé, queremos sair com o título. Se Deus quiser, vamos levar esse troféu".

Pavão, o coração do projeto

Um dos pilares dessa trajetória é o prefeito de Goianá, Pavão, que abraçou o Uberabinha em um momento de transição e incertezas. Seu apoio foi decisivo para manter o time competitivo e proporcionar estrutura aos jovens atletas.

“Eu senti o Uberabinha um pouco perdido, sem muita mão para ajudar, e resolvi abraçar a causa. Montamos um grupo com coragem, dedicação e muito trabalho. Hoje colhemos o resultado de um projeto sério, com meninos excelentes e uma comissão comprometida”, contou Pavão.

A parceria entre Goianá e o Uberabinha extrapolou o futebol. Tornou-se um exemplo de como o esporte pode transformar realidades e abrir caminhos para os jovens da região.

“Quando você faz algo com dedicação e sem segunda intenção, o resultado vem naturalmente. O acesso já foi uma premiação, e o título seria a confirmação de um trabalho feito com amor e organização”, afirmou o prefeito.

O envolvimento de Pavão também se estendeu ao Sub-14 da Tropa do Urso. Por conta de um problema nas medidas do campo em Goianá, que não é municipal, o time precisou mandar suas partidas em Juiz de Fora. O projeto, então, foi abraçado por Hudson, da PSG Academy, que tem sido um parceiro importante na campanha da equipe, hoje semifinalista.

“O Hudson foi um cara muito bacana, acreditou na ideia e está dando certo. O que eu posso deixar de legado é isso: Tenha coragem, acredite nos meninos e, se puder fazer, faça. Quem gosta de esporte precisa agir, não só acompanhar”, finalizou Pavão.

Tags:

campeonato | De | Do | Esporte | Mineiro | sport | Sub-20