O Sport Recife anunciou na manhã desta sexta-feira (16) a contratação do meia Max Alves, de 24 anos, natural de Juiz de Fora, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega ao clube pernambucano por empréstimo com opção de compra e, como adiantado pela reportagem do Acessa.com, o contrato é válido até o fim de novembro.

Em mensagem enviada ao Portal Acessa.com, Max destacou a motivação para iniciar o novo ciclo e a responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra. “Queria dizer que estou muito feliz com este novo desafio, com esta nova temporada e com este novo clube, que é o Sport. Vestir essa camisa do Sport é uma grande responsabilidade e também estou muito orgulhoso”, afirmou o jogador.

O meia também ressaltou o foco e a disposição para contribuir dentro de campo. “Estou muito motivado, focado e pronto para dar o meu melhor dentro de campo”, completou.

Ainda na mensagem, Max deixou claro que o principal objetivo da temporada é coletivo. “Que seja uma fase de muito trabalho e conquistas e que a gente possa voltar juntos para onde o Sport não deveria ter saído, que é a Série A”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Revelado em Juiz de Fora, Max Alves ganhou projeção nacional na Copinha de 2020, competição que marcou uma virada em sua trajetória.

Tags:

A | Anunciado | B | camisa | Esporte | sport