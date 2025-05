"Adeus" e "Boas vindas" no entra e sai do Tupi Jos? Maria Pena se despede do clube e o interino Joel Martins pode ser efetivado

O preparador f?sico Ubiratan Miranda tamb?m sai e Ary Santos assume de novo

Guilherme Oliveira

*Colabora??o*

19/09/2006

Joel Martins (foto ao lado) foi apresentado, ontem, dia 18 de setembro, como o novo treinador do Tupi. Ele esteve presente no clube desde de agosto exercendo a fun??o de coordenador t?cnico da equipe j?nior do Galo e agora assume o time profissional, por enquanto, interinamente. E mesmo assim, j? com seu "estilo de t?cnico exigente", Joel quer tr?s coletivos durante a semana para conhecer melhor o grupo de jogadores. H? expectativa de que ele seja efetivado no cargo at? o fim da Ta?a Minas Gerais.

"Vamos conversar com o grupo e, talvez, mudar a forma de jogar. Porque se um time est? perdendo, ele n?o est? bem, tem alguma coisa errada, e com os pr?prios resultados vamos analisar qual setor precisa de um aprimoramento maior", destacou Joel.

E, nesse entra e sai, com o pedido de demiss?o de Pena, o preparador Ubiratan tamb?m deixou o clube. Com isso, o preparador f?sico das divis?es de base, Ary Santos, assume novamente o cargo. Ele foi interino quando o preparador Jos? Carlos Rodrigues recebeu proposta da sele??o do Ir? e teve que deixar o Galo. (Leia a mat?ria sobre a sa?da de Jos? Carlos). Em entrevista ? ACESSA.com, Ary comentou sobre o rendimento da equipe na etapa final das partidas. "Futebol ? complicado. Se voc? tem um time que entra em campo, vai e martela, martela e o gol n?o sai, ? natural que os jogadores se abatam. A? vem a parte f?sica, se realmente o grupo todo n?o estiver bem condicionado, existindo um ou dois j? vai afetar o restante do grupo", acredita.

Apresenta??o e despedida

Na ?ltima segunda, dia 18 de setembro, o clima de nostalgia e confian?a no novo trabalho estiveram juntos. Debaixo de chuva,se despediu do Galo juntamente com o preparador, desejando sorte ao novo comando.

Enquanto isso, uma r?pida reuni?o entre o novo treinador e jogadores acontecia no vesti?rio. Logo em seguida, os atletas que n?o participaram do jogo em Po?os de Caldas correram em volta do gramado.

Alguns jogadores lamentaram a m? sorte da equipe na competi??o, mas est?o confiantes na volta por cima.

"A mudan?a tamb?m sempre traz um ?nimo a mais. At? porque jogadores que est?o fora t?m oportunidade de mostrar para o treinador novo que tem condi?es de jogar, e quem est? jogando quer continuar se garantindo. Ent?o, logicamente, alguma coisa vai mudar e mudar para melhor pode ter certeza disso", comentou o meia G?lson.

A equipe realiza nesta ter?a, dia 19 de setembro, treinamentos nos dois turnos. Na parte da manh? treinamentos f?sicos e ? tarde o primeiro coletivo sob novo comando. Domingo, o Tupi volta a campo para enfrentar o Uberaba, l?der da competi??o, no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio.

