Caldense em situa??o cr?tica enfrenta o Tupi Caldense ter? a volta de dois jogadores para o jogo contra o galo carij?

Guilherme Oliveira

Colabora??o

28/03/2006

A situa??o da Caldense ? cr?tica no Campeonato Mineiro. Com nove pontos na tabela, a equipe n?o sabe o que ? vencer desde o jogo pela terceira rodada contra o Am?rica. Depois disso foram seis jogos sem vencer.

A onda de derrotas come?ou ap?s a contus?o do principal jogador da equipe, Bol?via, com problemas no p?bis. Para contornar a situa??o, tr?s treinadores j? foram contratados para comandar a veterana, Leandro Campos, Vica e atualmente Ademir Fonseca.

A preocupa??o com a queda para a segunda divis?o fez com que o presidente do clube, La?rcio Martins, conversasse com os atletas para pedir empenho para fugir da situa??o atual e garantir a perman?ncia na primeira divis?o, na ter?a-feira, dia 27 de mar?o, na apresenta??o do elenco.

Para o confronto contra o Tupi, a Caldense ter? o desfalque de Biro Gomes, suspenso pelo terceiro cart?o amarelo, e conta com a volta do meio campo, Andr? Concei??o, e do lateral esquerdo Luciano Amaral.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora