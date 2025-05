No Municipal, Galo canta mais alto Analisando somente os jogos como mandante, Tupi ? vice l?der.

J? como visitante Galo Carij? fica na sexta posi??o

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

19/10/2006

Jogar no Est?dio Municipal Radialista M?rio Hel?nio tem feito a diferen?a para o Galo Carij?. Dentro de casa, foram quatro vit?rias e uma derrota, ou seja, 12 pontos dos 15 conquistados pela equipe. Se forem analisados somente os jogos dos times como mandante, o Tupi tem a segunda coloca??o. Depois das tr?s vit?rias consecutivas e voltar a fazer parte do "grupo dos 4" que avan?a ? pr?xima fase da competi??o, o alvinegro volta a atuar em seus dom?nios, neste domingo, dia 22 de outubro, contra a Caldense que tem o melhor retrospecto como mandante. Fora de casa, os n?meros do Galo n?o s?o dos melhores, como visitante est? na sexta coloca??o.

Querendo garantir o quanto antes a vaga para a fase final da Ta?a Minas Gerais, o Tupi quer vencer mais uma e se firmar de vez como real candidato ? classifica??o dentro do Municipal. O ?nico resultado negativo em casa foi contra o Am?rica, quando o Galo perdeu por 2 a 1 pela terceira rodada.

O Est?dio que tem dimens?es de 110 de comprimento x 70 de largura e o tipo de gramado s?o alguns fatores que contribuem para as vit?rias do Galo Carij? que ao lado de sua torcida tem crescido na competi??o. Na ?ltima partida realizada no Municipal contra o Democrata, o lateral direito Z? Carlos comentou: "Jogar nesse campo aqui ? dif?cil, ? pesado, todo advers?rio que vem aqui sente, temos que tirar proveito disso" , entrega.

E fora de casa?

Mas se dentro de casa, os resultados t?m sido vitoriosos e a torcida tem sa?do satisfeita, longe n?o se pode dizer a mesma coisa. Analisando somente os resultados das oito equipes fora de casa, o Tupi tem a sexta coloca??o, s? ficando ? frente de Uberl?ndia e Unitri. A vit?ria no ?ltimo domingo (dia 08) aos 47 minutos da etapa final deu ao Galo os seus primeiros pontos longe do Municipal e fez com que ele sa?sse da lanterna como visitante.

No pr?ximo dia 22 de outubro, o palco ? novamente o "M?rio Hel?nio" e o Galo Carij? ter? um bom confronto para dentro do seu est?dio ratificar o bom desempenho como mandante contra o l?der da Ta?a Minas Gerais.

Confira a classifica??o geral e a classifica??o das equipes como mandante e visitante, nas tabelas abaixo:

Classifica??o Geral

Equipe Pontos Ganhos Jogos Vit?rias Empates Derrotas Gols Pr? Gols Contra Saldo de Gols 1 Caldense 20 10 6 2 2 18 9 9 2 Villa Nova 17 10 5 2 3 20 14 6 3 Am?rica 16 10 5 1 4 17 11 6 4 Tupi 15 10 5 0 5 14 14 0 5 Democrata 14 10 3 5 2 18 14 4 6 Uberaba 14 10 3 5 2 13 11 2 7 Unitri 9 10 2 3 5 13 18 -5 8 Uberl?ndia 6 10 2 0 8 7 29 -22

Como mandante

Equipe Pontos Ganhos Jogos Vit?rias Empates Derrotas Gols Pr? Gols Contra Saldo de Gols 1 Caldense 15 5 5 0 0 11 2 9 2 Tupi 12 5 4 0 1 8 3 5 3 Villa Nova 10 5 3 1 1 10 6 4 4 Democrata 9 5 2 3 0 11 8 3 5 Uberaba 8 5 2 2 1 7 5 2 6 Unitri 8 5 2 2 1 9 6 3 7 Am?rica 7 5 2 1 2 8 6 2 8 Uberl?ndia 3 5 1 0 4 4 16 -12

Como visitante

Equipe Pontos Ganhos Jogos Vit?rias Empates Derrotas Gols Pr? Gols Contra Saldo de Gols 1 Am?rica 9 5 3 0 2 9 5 4 2 Villa Nova 7 5 2 1 2 10 8 2 3 Uberaba 6 5 1 3 1 6 6 0 4 Caldense 5 5 1 2 2 7 7 0 5 Democrata 5 5 1 2 2 7 6 1 6 Tupi 3 5 1 0 4 6 11 -5 7 Uberl?ndia 3 5 1 0 4 3 13 -10 8 Unitri 3 5 1 0 4 4 12 -8

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora