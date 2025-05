Contra o aumento da passagem Estudantes n?o concordam com o aumento da passagem e v?o ?s ruas, picham ?nibus, invadem a C?mara Municipal, entram em confronto com a tropa de choque da pol?cia militar, mas n?o conseguem a diminui??o do pre?o

Verba para sa?de Secret?rio de Estado da Sa?de, Marcus Pestana, esteve nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, em Juiz de Fora, para anunciar a libera??o de R$ 2,6 milh?es de reais para a implanta??o do Centro da Rede Viva Vida na cidade.

Maternidade Santa Terezinha vira hospital Depois da visita do secret?rio estadual de sa?de, Marcus Pestana, ? Maternidade Terezinha de Jesus, foi anunciado que as instala?es do local v?o funcionar tamb?m como um hospital geral.

An?ncio de que Juiz Fora ter? Guarda Municipal A medida visa permitir cria??o de cem postos de trabalho com sal?rios que variam de R$ 750 a R$ 6.912 e despesa anual prevista para quase R$ 1 milh?o. Vagas de guardas municipais, supervisor, chefe e subsecret?rio.

ACESSA.com lan?a novo disco virtual Com layout mais moderno, os usu?rios ACESSA.com ganham um novo disco virtual para armazenar arquivos no servidor ACESSA.com e acess?-los de qualquer computador conectado ? internet.

