Decora??o com anjos Eles s?o encontrados nas diversas formas e materiais e carregam um significado mais que especial no Natal

Rep?rter: Priscila Magalh?es

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Novembro/2007

Pinheiros, bolas coloridas, luzes, papai noel, anjos, neve e renas. Estes s?o os elementos mais encontrados em uma decora??o de Natal.

Os anjos s?o fundamentais e registram o momento do nascimento de Jesus. "? por isso que eles sempre aparecem nos pres?pios" , diz o propriet?rio de uma loja de artigos religiosos, Luigi Gallinella.

Segundo Luigi (veja o v?deo), os anjos s?o os portadores de boas not?cias. "Foi um anjo que levou aos Reis a not?cia do nascimento de Jesus. Al?m disso, eles representam a cura e a sabedoria" , explica ele.

Existem anjos para todos os gostos. Eles s?o encontrados em tamanhos e materiais diversos e podem ser colocados em qualquer ambiente. Eles enfeitam a mesa da ceia, a ?rvore de Natal, as guirlandas e os pres?pios. Alguns v?m com suporte para velas e outros s?o musicais, sendo tamb?m uma boa op??o para presentear.

Tradi??o que cabe no bolso

Os pre?os tamb?m variam e cabem no bolso de todo mundo. Os menores podem ser comprados em uma caixinha com tr?s ou quatro. Estes s?o pendurados nas ?rvores de Natal e nas guirlandas. Os outros maiores s?o vendidos separadamente e enfeitam os ambientes. O pre?o v?o de R$12 a R$150.

Luigi diz que, no Natal, os anjos representam a mensagem de paz e amor de quando Jesus nasceu. "Eles aparecem sempre no pres?pio para mostrar que a boa nova do nascimento do menino Jesus deve se espalhar por toda a humanidade. Na cren?a crist?, a estrela de Bel?m seria um anjo" .

**Pre?os fornecidos em novembro de 2007