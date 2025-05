Shoppings de Juiz de Fora já estão em clima de Natal Estabelecimentos comerciais aproveitam as festas de fim de ano e investem em decoração para aumentar ainda mais as vendas

*Colaboração: Renata Solano

Edição: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Novembro/2007

Inspirados nos filmes "A marcha dos pingüins", "Happy Feet" e "Tá dando onda", a decoração de natal do shopping localizado à rua Jarbas de Lery Santos trouxe os personagens do hemisfério sul para o Natal em Juiz de Fora.

Apostando em uma decoração diferenciada, o gerente de marketing do shopping, Bruno Fonseca acredita que refletir e aproximar a decoração aos filmes que estão sendo vistos pelo público pode ser uma estratégia interessante para atrair os consumidores.

Em contrapartida, o síndico do shopping localizado à Avenida Barão do Rio Branco, Luiz Bacara, prefere a decoração tradicional e ressalta que essa época é marcada sempre por presentes, bolas de natal, árvores, iluminação e papai noel, portanto, "não há como inovar sem perder a identidade do Natal", acredita.

Mas seja obedecendo às normas estabelecidas ou trazendo novas fontes de enfeite, o importante é fazer com que o estabelecimento fique com o "jeitinho" e o clima das festas de fim de ano.

Segundo Luiz Bacara, foram gastos cerca de R$ 8.500 para fazer a decoração completa do shopping. "Estamos com a decoração desde sábado, dia 10 de novembro, mas a fachada ainda não está completa por causa do tempo ruim, então não tivemos ainda como terminar a decoração. A decoração foi feita por Marilane Campos que trabalhou o tema de forma elegante e explorou bastante o dourado" , explica.

Já, os cerca de 300 pingüins foram distribuídos, segundo Bruno, desde a segunda-feira, dia 05 de novembro. "Mas para fazermos toda essa decoração, despendemos, aproximadamente, R$ 80 mil. O decorador responsável pelos enfeites e pela produção é Wagno Gaudio, mas a escolha pelo tema foi feita em conjunto com a ex-gerente de marketing, Viviane Neiva e o síndico do complexo, Francisco Villela" , afirma Bruno Fonseca.

Motivos da decoração

Segundo Bruno, o shopping está seguindo a tendência do eixo Rio-São Paulo, locais onde a decoração sempre são colocadas com antecedência. "Quando a gente coloca a decoração faz com que o público fique preocupado e fique antenado com a chegada das festas de fim de ano, portanto, os lojistas estão confiantes na melhoria das vendas nessa época" , explica.

Além de atrair consumidores que, junto com a decoração, antecipam suas vendas ou pesquisa de preços, a decoração dos shoppings tem a função de trazer o espírito natalino para o publico. Um espírito e uma sensação de dever cumprido e de boas festas.

Confira a opinião dos consumidores sobre os enfeites nos shoppings





"Está tudo muito criativo e diferente, a gente tem que trazer as crianças para participarem dessa decoração dos shoppings. É uma época do ano que a cidade inteira se mobiliza" . Alice Aparecida







"Achei a decoração linda porque está com muito enfeite e bastante colorido. Além do mais o uso do verde no natal é muito bom porque me dá a sensação de paz". Antônia Lúcia de Paula







"Está tudo muito lindo! Dá vontade de vim ao shopping porque o ambiente fica muito gostoso com o clima natalino". Adélia Rodrigues





*Renata Solano é estudante de Comunicação Social da UFJF