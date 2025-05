Ter?a-feira, 02 de dezembro de 2008, atualizada ?s 13 h

Prefeitura de Juiz de Fora divulga programa??o da festa de r?veillon

Daniele Gruppi

Rep?rter

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora confirma a programa??o da festa de r?veillon na cidade. O evento come?a ?s 11h, no Cal?ad?o da Halfeld, e conta com nomes de destaque no cen?rio musical da regi?o: Sandra Portella e Zona Blue.

Ao meio dia ser? comemorada a virada, como se fosse 24h, com chuva de papel picado e fogos de artif?cio. ? noite haver? shows pirot?cnicos, cuja previs?o de dura??o ? entre cinco a seis minutos.

Segundo o prefeito Jos? Eduardo Ara?jo, o investimento est? inclu?do no or?amento da decora??o e cantata de Natal,que ser? arcado por um banco privado. Na virada de 2007 para 2008, a popula??o festejou com Myllena e banda os K-riocas.