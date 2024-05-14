T?tulo t?tulo t?tulo t?tulo t?tulo t?tulo
Designer: Laura Martins Ferreira
Editora: Ludmila Gusman
Maio/2008
As alian?as de casamento possuem mais tradi??o do que se possa imaginar. Os antigos eg?pcios foram os pioneiros de um dos maiores s?mbolos do compromisso atual.
Reza a lenda que o acess?rio circular - e portanto sem ponta, sem fim - foi a maneira encontrada pelos apaixonados eg?pcios para simbolizar o amor infinito e que deveria ser carregado para a vida toda.
J? o uso no dedo anelar, foi uma tradi??o que ganhou for?a com os antigos gregos, que acreditavam que uma veia ligava esse dedo diretamente ao cora??o.
Mais tarde veio a conota??o religiosa e ? liga??o obrigat?ria com o casamento na igreja. Na ?poca do Papa Nicolas I, o anel passou a significar um acordo de uni?o e tamb?m um acordo legal.
O fato ? que, com o passar de todos esse anos, essa j?ia de compromisso foi se transformando e adquirindo conota?es mais modernas a cada nova gera??o.
A ?nica coisa que parece n?o mudar ? a ansiedade que o casal tem ao escolher a j?ia que por muitas vezes vai ser a mesma por toda a vida. Como destacou Ev?nia Peroni (no v?deo acima), gerente de uma joalheria da cidade, independente de classe social, idade, primeiro, segundo ou terceiro casamento, a ansiedade e o investimento ? sempre muito grande.
O moderno na tradi??o
? claro que tem muita gente que continua a comprar alian?as b?sicas. Esse p?blico, ali?s, ainda ? o maior dentro das percentagens de vendas das joalherias de Juiz de Fora.
Mas o movimento "moderno" dentro das tradi?es do casamento tamb?m ganha for?a. As mudan?as de comportamento na hora de escolher a alian?a existem, e segundo Ev?nia, podem ser notadas mesmo durante os oito anos de experi?ncia que ela t?m no ramo.
Aquela alian?a fina e b?sica, por exemplo, j? n?o ? mais usada praticamente em ocasi?o nenhuma, mesmo que a pessoa esteja procurando por algo que se aproxime do tradicional.
Segundo Ev?nia, a procura por alian?as lisas, por?m mais grossas ? o maior movimento de mudan?a no comportamento de compra dos ?ltimos anos.
"? uma suposi??o, mas acho que as pessoas querem que a alian?a apare?a mesmo, querem demonstrar esse compromisso", opina a gerente.
E se t?m gente para comprar, os modelos diferentes v?o aumentando. Nas vitrines das joalherias, o que n?o falta s?o op?es ao gosto e ? criatividade do fregu?s.
Quem quiser investir em pedras preciosas, por exemplo, pode escolher uma alian?a com a sua pedra preferida. H? modelos dispon?veis com mais ou menos adornos - dependendo apenas do quanto o cliente quer pagar a mais.
As alian?as que misturam tipos de ouro ou outros metais tamb?m est?o em alta. Antes utilizados mais em comemora?es matrimoniais como as bodas de prata, por exemplo, o anel mesclado est? liberado para o "dia do sim".
H? tamb?m modelos que possuem texturas ou granula?es diferenciadas. Esses modelos produzem alian?as com efeitos especiais que, muitas vezes, podem se confundir at? mesmo com pedras.
Os modelos quadrados tamb?m est?o em alta e s?o muito aceitos pelo p?blico masculino, quando o assunto ? sair do tradicional. Eles, que segundo Ev?nia, costumam reclamar de pedras e outros detalhes, por acharem que o modelo n?o ? muito masculino, aprovam esse novo formato, segundo a gerente.
"Mas n?o h? nada que as mulheres n?o consigam. Elas chegam aqui e no fim das contas j? est?o decidindo tudo. Os homens, salvo exce?es, claro, acabam fazendo papel de figurante", brinca Ev?nia.
Dicas para comprar sua alian?a
Dedos diferentes tamb?m pedem alian?as diferentes. Anote as dicas de profissionais especializados para ficar de olho na hora da compra. Comece a "prova??o" da vida a dois, encontrando o meio termo entre o que fica bom para voc? e para ele.
- A alian?a mais achatada fica melhor num dedo mais fino
- Uma alian?a muito fina pode parecer algo perdida numa m?o grande. Optem por alian?as de largura m?dia com algum design mais apelativo
- Para dedos compridos, uma alian?a com um design diagonal d? a ilus?o de uma largura maior
- Numa m?o com dedos mais grossos, pode-se usar uma alian?a mais larga, desde que esta tenha os cantos arredondados, pois exercem menos press?o sobre os dedos
- Uma m?o pequena fica melhor com uma alian?a com diversas pedras, uma s?rie de pequenas pedras colocadas em linha
- Considerem o peso das alian?as na altura da escolha. Uma alian?a adornada por diamantes implica um visual com mais impacto e deve de ser escolhido de acordo com a forma da m?o e dos dedos em mente. Pedras maiores combinam com m?os maiores
