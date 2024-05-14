T?tulo da mat?ria
Pensando nas festinhas animadas, o Portal ACESSA.com selecionou algumas das mais gostosas receitas para voc? preparar, ? claro, com todo o sabor brasileiro. Voc? vai aprender a fazer a pa?oca caseira.
A receita ? muito f?cil, garante a culinarista Luzimar Evaristo. Segundo ela, o ?nico problema ? que a pa?oca feita em casa n?o fica no mesmo formato da que compramos na rua, pois esta ? prensada em uma m?quina industrial.
A nossa pa?oca fica mais esfarelada e deve ser colocada em forminhas para moldar ou em canudinhos de papel.
Ap?s apreciar os dois tipos, percebemos que a pa?oca industrial ? um pouco mais adocicada do que a caseira. Se voc? gosta muito de doce, fica a seu crit?rio colocar mais a?car ou n?o na receita.
(1 x?c. de caf? de cada vez).
