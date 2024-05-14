T?tulo da mat?ria Bigode bigode bigode bigode bigode bigode

Pensando nas festinhas animadas, o Portal ACESSA.com selecionou algumas das mais gostosas receitas para voc? preparar, ? claro, com todo o sabor brasileiro. Voc? vai aprender a fazer a pa?oca caseira.

A receita ? muito f?cil, garante a culinarista Luzimar Evaristo. Segundo ela, o ?nico problema ? que a pa?oca feita em casa n?o fica no mesmo formato da que compramos na rua, pois esta ? prensada em uma m?quina industrial.

A nossa pa?oca fica mais esfarelada e deve ser colocada em forminhas para moldar ou em canudinhos de papel.

Ap?s apreciar os dois tipos, percebemos que a pa?oca industrial ? um pouco mais adocicada do que a caseira. Se voc? gosta muito de doce, fica a seu crit?rio colocar mais a?car ou n?o na receita.

Bata o amendoim no liquidificador, aos pouquinhos

(1 x?c. de caf? de cada vez).

Numa tigela, misture bem todos os ingredientes, amassando com as m?os, para que o ?leo do amendoim se solte.

Coloque em forminhas para moldar ou em canudinhos de papel.