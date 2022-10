SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tempestades que atingiram parte de Minas Gerais no início desta semana devem continuar ocorrendo em todo o Sudeste até sexta-feira (7), de acordo com a Climatempo. A previsão indica o risco de chuvas fortes, trovoadas e novos episódios de queda de granizo, como o que ocorreu na rodovia Fernão Dias, na região de São Gonçalo do Sapucaí (MG), nesta segunda (3).

A meteorologista Carine Gama, da Climatempo, explica que essas chuvas são a combinação de diversos fatores, como "a circulação dos ventos em todos os níveis da atmosfera, o calor em superfície, o corredor de umidade que vem da região Norte e, agora, a chegada de uma frente fria". No sul de Minas, a topografia acidentada também contribui para a formação de granizo.

Todos esses fatores associados geram condições para novos temporais já nesta terça-feira em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de São Paulo.

"Amanhã [5] também tem uma baixa pressão se formando entre o Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul, que vai dar origem a uma nova frente fria no final da quarta", informa Gama. Esse evento aumenta o risco de temporais para São Paulo, incluindo a capital, e Rio de Janeiro a partir de quinta (6) e em Minas e Espírito Santo na sexta.

A chegada da frente fria, no entanto, não deve derrubar as temperaturas na região. "Em todos esses dias, há risco de alagamento, inundações e, eventualmente, alguma enchente. Na quarta, a possibilidade de granizo diminui, mas retorna na quinta", afirma a meteorologista.

O tempo tende a seguir chuvoso até sexta-feira. A previsão é de melhora no final de semana, quando o sol deve aparecer de novo.