As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de hoje (7) provocaram diversos pontos de alagamento na cidade. Por volta das 17h, haviam 43 pontos de alagamentos por toda a cidade, sendo que 28 deles continuam intransitáveis. Estes pontos de alagamento ocorrem em algumas das principais avenidas da cidade como a 23 de Maio, Nações Unidas, Guarapiranga, Professor Luiz Ignacio de Anhaia Mello, Alcântara Machado, Pompeia, Francisco Morato e Corifeu de Azevedo Marques. Apesar da diminuição da chuva, a cidade permanece em estado de atenção para alagamentos.

Por causa do temporal, a prefeitura paulistana anunciou a suspensão do rodízio municipal para veículos nesta tarde.

O Corpo de Bombeiros informou que entre meia-noite e 16h50 foram atendidos 13 chamados de queda de árvores e 132 para enchentes. Até este momento, o órgão não registrou vítimas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, houve queda de granizo em Ermelino Matarazzo, na zona leste, por volta das 13h27. O temporal deixou a região de Itaquera, também na zona leste da capital, em estado de alerta entre as 14h e 17h, já que houve transbordamento do Rio Verde. Neste momento, as chuvas diminuíram de intensidade, mas toda a cidade permanece em estado de atenção para alagamentos.

Trem

As chuvas afetaram também a circulação de trens da linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a companhia, houve registro de pontos de alagamentos na linha, o que provocou interrupção da circulação de trens no período das 13h10 às 16h05, entre as estações Francisco Morato e Botujuru, com pequeno deslizamento de terra sobre a via. Por causa desse problema, o sistema Paese de ônibus foi acionado para atender os passageiros. Após a diminuição do fluxo de água, os técnicos da CPTM conseguiram liberar uma das vias e, no momento, os trens circulam em via única nesse trecho. Também houve pontos de alagamento na estação Franco da Rocha, o que fez os trens circularem em velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha.

Aeroporto de Congonhas

A Infraero também informou que o Aeroporto de Congonhas opera neste momento por instrumentos em razão do temporal. Até o momento, dois voos precisaram ser alternados para os aeroportos de Guarulhos e de Campinas.

Previsão do tempo

Para amanhã (8), a previsão é de temperatura mínima em torno dos 19o C durante a madrugada e de 27o C nas horas mais quentes do dia. Pancadas de chuva de forma isolada devem ocorrer entre o final da tarde e início da noite, com chuva moderada ou forte em alguns momentos.

Tags:

Alagamento | Geral | São Paulo | Temporal