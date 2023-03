SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quinta-feira (30) foi de muito aperto para os usuários das linhas da concessionária ViaMobilidade, em São Paulo. Após o descarrilamento de uma composição logo de manhã na linha 8-diamante, outro problema foi identificado à tarde na linha 9-esmeralda.

Uma falha técnica em um trem na estação João Dias acabou criando uma reação em cadeia em toda a linha, justamente no horário de pico da volta dos trabalhadores para casa. Com as demais composições circulando em menor velocidade e ficando paradas por vários minutos nas estações, as plataformas ficaram superlotadas.

Nas redes sociais, muitos leitores publicaram mensagens criticando a demora e a superlotação. Um até perguntou o que estava acontecendo, porque um trem passou pela estação Santo Amaro, mas não parou para pegar os passageiros, que se amontoavam na plataforma e nas escadas de acesso.

Em nota, às 19h50, a concessionária informou que os trabalhos de reparo ainda estavam em andamento. "Técnicos da ViaMobilidade atuam neste momento para normalizar a operação na linha 9-esmeralda, que opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, devido a um trem que apresentou falha na região da estação João Dias."

As linhas 8-diamante e 9-esmeralda são administradas pela ViaMobilidade desde janeiro de 2022 e já acumulam diversas falhas técnicas. O Ministério Público de São Paulo investiga as ocorrências e já anunciou que poderia pedir na Justiça o fim da concessão das linhas, com quebra de contrato, além de indenizações.

Este mês de março, inclusive, tem sido de muitos problemas no transporte sobre trilhos em São Paulo, que já contabiliza seis falhas, com a desta noite.

São Paulo