O projeto Municipal Circula, que democratiza a arte ao levar as atrações do Theatro Municipal à periferia da capital paulista, promove no próximo sábado (15) uma apresentação da Orquestra Experimental de Repertório no CEU Parque Veredas, na zona leste.

O programa começa com a obra do tcheco Antonín Leopold Dvo?ák, da Era Romântica. Em seguida, toca criações de outros três compositores: o noruguês Edvard Grieg, o alemão Johannes Brahms e o austríaco Johann Strauss, conhecido como "Rei da Valsa".

Essa é uma das atividades do projeto, que conta com agenda de abril a novembro e é viabilizado por meio de parcerias com as subprefeituras e espaços culturais do município. São apresentações da Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo, Balé da Cidade, Coro Lírico Municipal, Coral Paulistano e Quarteto de Cordas.

Serviço

Orquestra Experimental de Repertório

Local: CEU Parque Veredas. Endereço: Rua Daniel Muller, 347. Chácara Dona Olivia - São Paulo (SP)

Horário: 11h

Entrada gratuita

Duração: 90 minutos

Classificação: livre para todos os públicos

Abertura do Coletivo Calcâneos de Dança

Orquestra Experimental de Repertório

Guilherme Rocha, regência



Programa

ANTONÍN DVO?ÁK

Danças Eslavas nº 1 Op. 46



JOHANNES BRAHMS

Dança Húngara nº 5



EDVARD GRIEG

Danças Sinfônicas nº 2 Op. 62



JOHANN STRAUSS

Pizzicato Polka



JOHANNES BRAHMS

Dança Húngara nº 1



JOHANN STRAUSS

Danúbio Azul

