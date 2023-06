Começa nesta quarta-feira (14), na capital paulista, a edição comemorativa dos 15 anos do In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Até o dia 25 deste mês, serão exibidos nas salas CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido e Spcine Paulo Emílio (CCSP), entre outras, filmes musicais brasileiros e de outros países.

O festival também vai homenagear grandes nomes do documentário musical e do cinema mundial como Albert Maysles, Dick Fontaine, D.A. Pennebaker, Murray Lerner, Carlos Saura e Andrucha Waddington. Como convidado especial estará presente o cineasta e produtor canadense Ron Mann, que estará no país para apresentar seus filmes.

Parte da programação exibida de forma online pelas plataformas Itaú Cultural Play, Spcine Play, Sesc Digital e In-Edit TV. A programação é gratuita com exceção das sessões no CineSesc, com ingresso a R$ 24 (inteira), R$ 12 (meia) e R$ 8 (credencial plena) e entrada gratuita em sessões específicas.

Segundo a organização do festival, serão 68 títulos nacionais e internacionais, inéditos em circuito comercial de cinema ou streaming, com personalidades como Tom Jobim, Elis Regina, Syd Barrett e a banda Pink Floyd, Chiquinha Gonzaga, Marc Bolan e a banda T.Rex, Lupicínio Rodrigues, o rapper XXXTENTACION, Max Roach, a cantora cubana Omara Portuondo, a história do álbum Thriller, de Michael Jackson, Los Mirlos e a cumbia amazônica, Karlheinz Stockhausen, Letrux, David Johansen, vocalista da banda New York Dolls, dirigido por Martin Scorsese.

A programação inclui duas mostras especiais: a Mostra Teen, com títulos que remetem à adolescência de várias gerações, e a Flashback, com títulos raros, mas nunca exibidos no In-Edit Brasil por serem anteriores à primeira edição do evento. Haverá ainda atividades paralelas, com festa, DJs, pocket-shows exclusivos, debates, sessões comentadas e Feira de Vinil, envolvendo artistas como Fausto Fawcett, Letrux, Orquestra de Frevo Capibaribe, entre outros.

“Nesta edição de 15 anos, temos uma programação extensa e rica em detalhes. Tanto o Panorama Brasileiro quanto o Panorama Mundial oferecem títulos incríveis, muitos dos quais não entrarão em circuito comercial tão cedo. Então, o In-Edit passa a ser uma grande oportunidade para quem realmente gosta de ver os melhores documentários sobre música na tela grande, em alto e bom som!”, disse o diretor artístico do festival, Marcelo Aliche.

A programação completa pode ser consultada aqui.

