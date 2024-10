Um incêndio de grandes proporções atinge nesta manhã (27) prédio comercial no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo. A Defesa Civil da cidade informou que até agora não houve o registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros está no local atuando no combate às chamas.

Cerca de 40 bombeiros e 12 viaturas estão no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Localizado na Rua dr. João Alves de Lima, o prédio apresenta risco de colapso estrutural devido às chamas, concentradas no último pavimento do edifício, conforme informe do Corpo de Bombeiros.

Tags:

BRA | incêndio | risco de desabar | São Paulo