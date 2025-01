Mais de 650 mil domicílios ficaram sem luz no começo da tarde desta terça-feira (7) na região metropolitana de São Paulo, informou a concessionária Enel. Por volta das 14h35, a concessionária informava que havia 579.706 domicílios sem atendimento na região. Às 15h30, a Enel reduziu para 150 mil o número de domicílios que continuava sem energia e relatou em sua página instabilidade.

A cidade mais atingida foi São Caetano do Sul, com 41.855 pessoas sem luz, ou 49,76% dos clientes. No pior momento, 57% dos domicílios da cidade estavam sem energia da distribuidora. São Paulo e Santo André também tiveram mais de 5% dos clientes atingidos, cerca de 500 mil e 18 mil, respectivamente. Segundo a Enel, houve uma ocorrência envolvendo linhas de transmissão da companhia. A empresa informou que, em menos de meia hora, restabeleceu-se o serviço para cerca de 500 mil unidades consumidoras e que manobras remotas continuam sendo feitas na rede para normalizar o serviço o mais rápido possível.

A prefeitura de São Paulo teve alerta para alagamentos por volta das 13h, para as regiões sudeste e leste da cidade. Na Mooca, houve extravasamento do córrego da Vila Prudente, veio que já retornou às condições normais com o deslocamento do volume ao longo da Bacia do Tietê. A zona sul da cidade e a Marginal Pinheiros permanecem em estado de atenção desde as 12h27. Houve registro de granizo na zona oeste da cidade.



Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 75 chamados para quedas de árvores.

Em São Caetano do Sul, uma estrutura metálica de um supermercado cedeu, atingindo carros no estacionamento, mas não houve feridos.

Os ventos na região chegaram a 65 km/h, com registro de quedas de árvores e destelhamento de casas.

*Texto atualizado às 16h12

