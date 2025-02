Um temporal de grande intensidade atingiu a região metropolitana de São Paulo no final da tarde, se deslocando do ABC para as regiões norte e oeste da capital. Foram registrados extravasamentos de córregos ao longo da bacia do Tietê, com registro de alagamentos na capital e entorno.

No auge da tempestade, 151 mil domicílios ficaram sem luz, dos quais 118 mil apenas na capital. A Defesa Civil estadual disparou alerta de condições severas na região, o quarto este ano.

A cidade de São Paulo manteve o alerta para enchentes e alagamentos até as 21h. Houve registro de granizo na zona leste e um total de 21 pontos de alagamento em toda a cidade, dos quais dois, na marginal Tietê, permanecem intransitáveis.

Segundo a Defesa Civil estadual a tendência é de mudança nas condições meteorológicas no estado de São Paulo. "Com o enfraquecimento do corredor de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o afastamento da frente fria para o oceano, a previsão indica chuvas abaixo da média, com temperaturas mais elevadas e pancadas de chuva isoladas ao final da tarde, com possibilidade de queda de raio, granizo e rajadas de vento", dz o órgão.

