Uma forte tempestade atingiu as regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo e Santos entre o final da tarde e o meio da noite desta terça-feira (18). Houve acumulados de mais de 50mm em algumas cidades.

As defesas civis municipais ainda levantam os estragos. Segundo a concessionária de energia elétrica Enel, ao menos 800 mil pessoas estão sem luz na região, com destaque para Osasco, onde 10% das unidades atendidas tiveram interrupção do fornecimento.

Na capital e entorno, houve queda de granizo no final da tarde e foi emitida uma sequência de alertas automáticos da Defesa Civil estadual, primeiro para as regiões leste e central e, após as 20h, para toda a cidade e para os municípios das porções norte e oeste da metrópole.

Até às 21h o órgão apurou 117mm de chuvas em São Vicente, 100mm em Santos e 59mm em Praia Grande. As equipes da defesa civil municipal estão em campo monitorando as áreas de risco e não houve relato de ocorrências até o momento.

Cidades do interior paulista também tiveram grande volume de chuva, com registro de 61mm em Águas de Lindóia e 54mm em Amparo. Em São Carlos, houve registro de queda de 12 árvores, sem vítimas. Em Taubaté, um ginásio poliesportivo teve telhas quebradas, que caíram para dentro do prédio, sem feridos.

A capital paulista decretou em dois momentos estado de atenção, primeiro para as regiões leste e central e depois para toda a cidade. A cidade registrou 16 pontos de alagamento, cinco dos quais continuam ativos, e as chuvas são consideradas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura como de potencial para alagamentos e transbordamentos.

Tags:

Chuvas | chuvas em São Paul | São Paulo