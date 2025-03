Grupo Especial, Acesso 1 e Acesso 2

A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o oitavo título do Grupo Especial de São Paulo em 2025, depois da última vitória há 15 anos, em 2010. Com o enredo Rosas de Ouro em uma Grande Jogada, a agremiação trouxe a história dos jogos e fez um painel de como eles influenciaram a humanidade.

As demais escolas que voltam a se apresentar no Sambódromo do Anhembi são Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco que terminaram a apuração entre o segundo e o quinto lugar, respectivamente.

A acirrada disputa foi decidida apenas na última nota, nos critérios de desempate. A diferença entre as duas primeiras colocadas e as outras três agremiações que retornam para o Desfile das Campeãs foi de apenas um décimo.

Ainda no Grupo Especial, as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram as últimas classificadas, em 13º e 14º. Elas descem para o Grupo de Acesso 1 em 2026.

As agremiações Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM) ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar do Grupo de Acesso 1 e desfilam no Grupo Especial no próximo ano. A apresentação foi acompanhada pela TV Brasil no dia 2 de março, sob o comando de Marilia Arrigoni e Tiago Alves.

As escolas de samba X-9 Paulistana e Unidos de Lucas ficaram no sétimo e oitavo lugares. Elas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2 em 2026.

As agremiações Pérola Negra e Camisa 12 conquistaram o título e o vice-campeonato do Grupo de Acesso 2, respectivamente, e desfilam no Grupo de Acesso 1 em 2026.

A transmissão foi ao ar na telinha da TV Brasil no dia 22 de fevereiro, com apresentação de Bárbara Pereira e Muka. No mesmo dia, o canal exibiu o desfile do Grupo Especial de Vitória, em parceria com a TVE/ES.

As escolas Brinco da Marquesa e Raízes do Samba foram a nona e a décima colocadas do Grupo de Acesso 2. Essas duas agremiações caem para o Grupo Especial de Bairros no próximo desfile.

Cobertura

Durante a folia, a emissora pública mostrou diversas atrações ao vivo de diferentes partes do país na faixa Carnavais do Brasil em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A TV Brasil transmitiu as apresentações dos Grupos de Acesso 1 e 2 de São Paulo; do Grupo Especial de Vitória, em parceria com a TVE/ES; e dos blocos e trios elétricos com personalidades da música baiana do Carnaval de Salvador, junto com a TVE Bahia, no ano em que o axé comemorou 40 anos.

Ao vivo e on demand

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil.

Serviço

Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo

8 de março (sábado), ao vivo, às 21h, para todo o país, na TV Brasil

