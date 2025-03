A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta sobre a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de ate? 80 quilômetros por hora (km/h) em algumas regio?es do estado.

As áreas com alto risco de chuvas sa?o a regia?o metropolitana de Sa?o Paulo, Baixada Santista, o Vale do Parai?ba, Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte, além das regio?es de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Mari?lia.

As regio?es que apresentam risco moderado sa?o Bauru, Araraquara, Arac?atuba, Sa?o Jose? do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeira?o Preto.

O diretor do Nu?cleo de Situac?a?o de Anormalidade da Defesa Civil, o capita?o Polícia Militar Rodrigo Fiorentini, avalia que o cena?rio dos pro?ximos dias e? alarmante.

“Pedimos a? populac?a?o que fique atenta aos alertas do cellbroadcast e que os munici?pios deem atenc?a?o maior às ac?o?es de prevenc?a?o e protec?a?o do cidada?o”, disse, em nota.

Gabinete de crise

Diante da previsa?o meteorolo?gica, a Defesa Civil montará o Gabinete de Crise, a partir das 18h deste domingo (9), com representantes das concessiona?rias de energia, abastecimento de a?gua e o?rga?os pu?blicos para monitorar a situac?a?o em tempo real e coordenar ac?o?es preventivas com os munici?pios.

O gabinete deve ficar mobilizado ate? terc?a-feira (11). O objetivo é garantir pronta resposta a possi?veis estragos causados pelos temporais.

Calor extremo

No domingo (9), a previsa?o meteorolo?gica indica que, antes da chegada das chuvas, o estado de Sa?o Paulo pode registrar temperaturas extremas, com ma?ximas que podem superar os 37°C em algumas regio?es, ale?m da capital com 35ºC.

A Defesa Civil estadual informou que, pela primeira vez, emitiu alerta severo para onda de calor. Moradores dos munici?pios de Presidente Prudente e Arac?atuba, na regia?o oeste do estado, receberam a mensagem pelo celular. A previsa?o indica que as temperaturas permanecera?o extremamente elevadas ate? domingo (9).

Na mensagem do alerta, recomenda-se que a populac?a?o se mantenha hidratada, bebendo a?gua regularmente. Tambe?m e? importante evitar a exposic?a?o ao sol nos hora?rios mais quentes do dia e ter cuidados especiais com crianc?as e idosos.

