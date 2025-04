, como Guarulhos e Santo André. A cidade do ABC Paulista registrou uma forte chuva de granizos.

Também houve registro de queda de granizos nos bairros de Interlagos, Vila Formosa, Vila Guilhermina, Itaim Paulista e Horto Florestal. As rajadas de vento mais fortes foram no Ipiranga (44 quilômetros por hora - km/h), Capela do Socorro (39,9 km/h) e Penha (29,8 km/h).

Em Itaquaquecetuba, um muro da Escola Municipal (Emeb) Joaquim Perpétuo caiu sobre alguns veículos, mas não houve registros de vítimas. Em São Caetano, uma árvore caiu sobre um carro estacionado, sem ocupantes.

Enel

Conforme os dados da Enel, a interrupção no fornecimento de energia elétrica chegou a cerca de 104 mil imóveis, sendo mais de 50 mil deles só na capital São Paulo. São Bernardo, com 8,8 mil casos, e Juquitiba, com 8,4 mil, foram as cidades com o maior registro de interrupções. No caso de Juquitiba, a ausência de energia ultrapassou metade das ligações da cidade, chegando a um percentual de 52%.

As chuvas também causaram falhas no funcionamento das linhas da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM), como a Linha 12-Safira, nos trechos entre as estações Itaim Paulista e Comendador Ermelino.

Foram emitidos vários alertas de chuvas intensas na manhã desta quinta-feira. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura de São Paulo, por volta das 14h, a capital retornou ao estado de “atenção” para alagamentos.

Ainda segundo o CGE, apesar da atenção para alagamentos, as chuvas perderam força na capital e as próximas horas seguirão com tempo instável e pancadas de chuva soladas em diversos pontos.

