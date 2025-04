O feriado de Páscoa, que neste ano será emendado com o feriado de Tiradentes, deverá atrair 2,4 milhões de turistas para os municípios paulistas, estima o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, que é ligado à Secretaria estadual de Turismo e Viagens de São Paulo.

Um dos principais destinos do estado neste feriado prolongado deverá ser a cidade de Aparecida, que atrai muitos fiéis para o Santuário Nacional. Também são esperados muitos turistas para as cidades de Praia Grande e Batatais, que tem tradição na encenação da Paixão de Cristo, e para as cidades litorâneas.

A expectativa do governo de São Paulo é de que os turistas movimentem cerca de R$ 3,9 milhões em recursos, proporcionando uma taxa de ocupação hoteleira em torno de 76,3%.

“O feriado prolongado é uma motivação extra para a realização de viagens. Os visitantes se sentem motivados a conhecer novos destinos e aproveitar as atrações locais, movimentando toda a cadeia do turismo, incluindo meios de hospedagens, restaurantes e comércio local”, disse o secretário Roberto de Lucena, por meio de nota.

