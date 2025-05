Os destaques da programação são o escritor Sérgio Vaz com o recital Poesias Contra a Violência e Tati Santos de Oliveira com A menina feita de nuvens.

Nesta edição, o tema central será Todas as Vozes, Todas as Histórias. Segundo o vereador Eliseu Gabriel, a proposta é que a iniciativa envolva todos os públicos.

“A ideia é justamente difundir a lei da Semana de Leitura para que ela possa ser aplicada cada vez mais para um número maior de pessoas. Integrar a comunidade nesta ação é essencial para expandir o hábito de ler e estudar e, assim, formar cidadãos mais preparados para enfrentar desafios que o futuro nos reserva”, disse.

Importância da leitura

O recital de Sérgio Vaz percorre escolas públicas e valoriza o papel dessas instituições na formação cidadã, reforçando a importância de aproximar jovens e adultos do universo literário. “Temos que praticar a leitura e transformá-la em um esporte popular. Os livros são muito caros e as bibliotecas são pouco criativas. É preciso transformá-las em espaços atraentes”, observa.

A escritora Tati Oliveira estreia seu primeiro livro autoral - A menina feita de nuvens. A narrativa aborda com delicadeza o vitiligo, condição que causa a perda de pigmentação da pele.

É destacada a importância de se tratar de um tema, que, na visão da autora, é pouco explorado. “É muito importante que as escolas acolham essas crianças, com tantas diversidades que temos no mundo. Esse livro foi feito com amor de mãe para proteger a filha do preconceito. Considero que é muito importante estar neste dia para conscientizar as pessoas sobre esse tema” finaliza.

A programação completa da 14ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura pode ser conferida no site oficial do evento.

* Matheus Crobelatti Vargas Salvi - estagiário sob a supervisão de Eduardo Correia

