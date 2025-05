"Essa ampliação da imunização para pessoas acima de 6 meses é importante para proteger toda a população, além de prevenir o agravamento das doenças respiratórias principalmente nesta época de sazonalidade", disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A partir desta segunda-feira (19), a vacinação contra o Influenza, o vírus causador da gripe, está ampliada para toda a população da capital paulista a partir dos 6 meses de idade.

De acordo com a prefeitura, em 2025, a campanha de imunização contra a gripe teve início no dia 28 de março, contemplando as pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

Essa etapa também abrangeu povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.



Balanço

Até terça-feira (13), 1.095.488 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas, totalizando quase 25% de cobertura entre o grupo prioritário, composto por cerca de 4,8 milhões de pessoas em todo o município de São Paulo. Em 2024, foram aplicadas mais de 3,8 milhões de doses de vacina contra a influenza, e a cobertura entre os grupos prioritários chegou a 61,11%.

A gripe é transmitida por meio das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e por meio indireto, quando as mãos levam o vírus até a boca, olhos e nariz, após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias.

Lavar as mãos com frequência, usar máscaras, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e manter os ambientes arejados ajudam na prevenção da gripe.

