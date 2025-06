Começa nesta terça-feira (3), no Expo Center Norte, em São Paulo, a 12ª edição do Smart City Business Brazil, um dos principais encontros da América Latina dedicados ao futuro das cidades. O evento de dois dias reúne gestores públicos, líderes empresariais e especialistas em inovação urbana.

São esperadas cerca de 5 mil pessoas para o encontro, além de 120 palestrantes e 300 debatedores nas reuniões estratégicas. O credenciamento online é aberto ao público e gratuito.

O Smart City Business é um espaço de conexão entre lideranças para criar soluções que colocam pessoas e o planeta no centro do desenvolvimento sustentável, impulsionando inovação e transformação urbana.

“Ao todo, serão realizadas 24 reuniões estratégicas, 16 painéis temáticos, quatro plenárias, além de rodadas de negócios. Discussões sobre como as empresas públicas de TI devem se preparar para a inteligência artificial e a governança de dados, e como atrair novos investimentos para os municípios impactando positivamente o desenvolvimento econômico local serão apresentados nas reuniões estratégicas”, informou a organização.

Um dos principais painéis da programação que trata da inclusão por meio do esporte terá a participação de Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro e o maior nadador paralímpico do mundo.

Dias vai apresentar o painel O Maior Programa de Inclusão Urbana do Mundo Através do Esporte.

Fome

Outro tema será a fome e o papel do Brasil e da África como protagonistas em uma solução estratégica de impacto global.

Para discutir como essa aliança pode se tornar uma das principais ferramentas no combate à fome global haverá o painel O Brasil e a África como uma Poderosa Solução no Combate à Fome Global, com representantes de governos, instituições internacionais e do setor privado.

Ainda como destaque na programação está o Curso de Gestão Estratégica de Riscos e Desastres para Cidades Resilientes, uma iniciativa inédita que visa capacitar gestores municipais e estaduais para lidar com eventos climáticos extremos, falhas sistêmicas e vulnerabilidades urbanas, com foco na prevenção, resposta e reconstrução.

A programação também vai propor atividades práticas, experiências imersivas e palestras sobre saúde urbana, alimentação, ergonomia e bem-estar no ambiente de trabalho, temas que ganham cada vez mais destaque entre gestores públicos e empresas comprometidas com a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

A programação de palestras das autoridades e líderes empresariais pode ser consultada em aqui.

