A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo vai acontecer no dia 22 de junho, na avenida Paulista, e terá o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. A programação foi oficialmente lançada nesta terça-feira (3), em um evento no centro da capital paulista. Articulado pela organização não governamental APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo),

O objetivo do tema deste ano é celebrar as pessoas 60+ da comunidade e reforçar a luta por dignidade e acolhimento, ressaltando a necessidade de uma sociedade em que as pessoas idosas LGBT+ tenham acesso a lares inclusivos, redes de apoio e serviços públicos preparados para acolhê-las.

Na semana que precede a Parada, serão realizados outros eventos, como o 6º Encontro Brasileiro de Organizações de Parada (16 a 18 de junho), a 24ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ (19 de junho) e a 5ª Corrida do Orgulho LGBT+ (21 de junho), além de outros eventos com instituições parceiras para dar visibilidade ao tema deste ano, como a transmissão ao vivo da ParadaSP pelo YouTube em parceria com a DiaTV no dia 22.

“Celebrar o orgulho LGBT+ também é honrar quem abriu caminho antes de nós. Envelhecer é uma conquista, mas, para muitas pessoas LGBT+, ainda é um desafio marcado pelo abandono, pelo silenciamento e pela ausência de políticas públicas. Em 2025, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo levanta a voz por quem resistiu, construiu e segue sendo exemplo de coragem. Lutar pelo envelhecimento com dignidade é lutar para que nenhuma pessoa seja deixada para trás", afirmou o presidente da APOLGBT-SP, Nelson Matias Pereira.