Nascido em Nantes (França), em 1828, Júlio Verne é um dos escritores mais populares no mundo e considerado um dos “pais da ficção científica”, com obras que combinam elementos científicos e tecnológicos com imaginação, muitas viagens e espírito de aventura. “Minha intenção é completar uma série que represente, em forma de romance, meu estudo completo da superfície do mundo e do espaço. Ainda há lugares no mundo que meus pensamentos não alcançaram. Há muito a se fazer e, se a saúde e a força me permitirem, espero concluir essa tarefa”, diria o próprio escritor.

Seu legado influenciou profundamente a literatura, o cinema e a cultura popular. “O Júlio Verne era um homem muito curioso. Ele se formou em faculdades da época, mas tinha esse interesse pela ciência. E aí escreveu alguns livros que ficaram muito famosos e que a gente chama de início da ficção científica", disse o diretor-geral do MIS Experience, André Sturm.