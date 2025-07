O futebol feminino tem ganhado cada vez mais importância quer no panorama internacional, quer no nacional. O futebol deixou de ser algo praticado apenas por homens e o Brasileirão feminino é prova disso e os números comprovam-no. Se olharmos para os números de 2023 podemos constatar que os jogos têm uma média de 118 mil espetadores, contudo em 2024, esse número aumentou 23% para 140 mil espetadores. Isto mostra que o futebol feminino atrai cada vez mais espetadores e tende a crescer, sobretudo quando a Copa do Mundo chegar ao país em 2026.

Perante esta maior adesão e expectativa, importa perceber como funciona este campeonato que é diferente do Brasileirão masculino e perceber a sua mecânica. Aqui, por exemplo, existe uma fase de qualificação (que já terminou) e uma fase de playoffs que está prestes a arrancar: a 10 de agosto mais precisamente. Portanto venha daí que explicamos tudo isto e também sobre quais as equipas que estão mais próximas de erguer a taça.

Favoritas ao Título do Brasileirão Feminino Série A1 2025



O Corinthians chega novamente como o principal favorito ao título do Brasileirão Feminino em 2025. Com seis conquistas no currículo – cinco delas consecutivas até 2024 – o clube paulista mantém um elenco altamente qualificado, com nomes como Jhonson, Victória Albuquerque e Letícia Monteiro.

Apesar da derrota na final da Supercopa Feminina, o Timão continua sendo o time a ser batido nos playoffs. Não por acaso, aparece com a odd mais baixa nas casas de apostas, o que indica ser, estatisticamente, o mais provável a vencer a competição. Olhamos para as principais casas de apostas legais no Brasil, seleção feita pela Oddspedia, e as odds são unânimes.

O Cruzeiro, por sua vez, surge como a grande ameaça ao domínio corintiano. Líder da primeira fase com 36 pontos, o time mineiro perdeu apenas uma vez – justamente para o Corinthians – e vem de uma longa sequência invicta. Com um futebol consistente e crescente evolução desde a sua chegada à elite, o Cruzeiro vive seu melhor momento na competição e é apontado como um dos candidatos mais fortes ao título inédito.

São Paulo e Palmeiras também figuram entre os postulantes ao troféu. Com campanhas sólidas, os dois clubes paulistas terminaram a fase de grupos em terceiro e quarto lugares, respetivamente. Ambas as equipas contam com estrutura, tradição e elencos fortes o suficiente para surpreender nas fases eliminatórias, mantendo viva a expectativa de uma quebra no domínio do Corinthians.

Como funciona o Brasileirão Feminino Série A1



Seja um fã, um espetador mais esporádico ou um fã de apostas esportivas, importa perceber como tudo funciona. De forma muito simples, saiba que o torneio reúne 16 equipes e é dividido em duas grandes fases: a fase de classificação (pontos corridos) e a fase eliminatória (playoffs/mata-mata). Na fase de classificação, por exemplo, os times encontram-se apenas uma vez contabilizando um total de 15 jogos.

Depois, os 8 melhores times da classificação saltam para uma fase eliminatória. Os confrontos não são aleatórios. O 1º classificado enfrenta o 8º, o 2º enfrenta o 7º e assim sucessivamente. Isto faz com que as primeiras classificadas saiam ligeiramente beneficiadas porque vão encontrar um time (teoricamente) mais fraco. Depois os vencedores passam para as semifinais e depois, claro, a final.

Confrontos e Calendário dos Playoffs do Brasileirão Feminino 2025



As quartas de final do Brasileirão Feminino Série A1 2025 já estão definidas e prometem duelos emocionantes. Os confrontos são: Cruzeiro x RB Bragantino, Palmeiras x Flamengo, Corinthians x Bahia e São Paulo x Ferroviária. Os jogos eliminatórios terão início no dia 10 de agosto, logo após a pausa para a Copa América Feminina, o que dá às equipas tempo para ajustar estratégias e recuperar atletas. A expectativa é de embates equilibrados, com destaque para o favoritismo de Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras.

Além da disputa pelo título, o Brasileirão Feminino também oferece prêmios importantes. O campeão e o vice garantem vaga na Copa Libertadores Feminina de 2026, ampliando a visibilidade internacional dos clubes. Já o campeão nacional ainda conquista o direito de disputar a Supercopa do Brasil Feminina, enfrentando a vencedora da Copa do Brasil Feminina. A edição de 2025 começou em 22 de março e tem a grande final marcada para 14 de setembro, prometendo fortes emoções até o apito final.

Em suma, o Brasileirão Feminino Série A1 2025 promete ser uma das edições mais emocionantes dos últimos anos, tanto pelo aumento da visibilidade do torneio quanto pelo equilíbrio entre as equipas classificadas para os playoffs. O Corinthians mantém o favoritismo nas casas de apostas e na opinião pública, mas enfrenta concorrência cada vez mais qualificada, com destaque para o Cruzeiro, que vive sua melhor fase na elite. À medida que o futebol feminino continua a conquistar mais espaço e audiência no Brasil, cresce também o interesse do público e dos apostadores, tornando esta reta final do campeonato imperdível para quem acompanha o desporto com paixão.