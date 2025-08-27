A criatividade do brasileiro na internet ganha destaque a partir desta quarta-feira (27) no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), com a exposição MEME: no Br@sil da memeficação. A mostra estará disponível até o dia 3 de novembro, das 9h às 20h, em todos os dias exceto terças-feiras.

A curadoria inédita exibe memes populares e traz reflexões sobre essa linguagem que se tornou marca das redes sociais como arte contemporânea, cultura digital e crítica social. A montagem conta com vídeos, neons, esculturas, figurinos, quadrinhos, pinturas, objetos, painéis de LED, instalações sonoras e experiências interativas. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados na internet ou na bilheteria do CCBB.

"Memes não são só piadas. Eles são ferramentas políticas, culturais e afetivas. São como o Brasil elabora, disputa e negocia suas diferenças sociais, raciais, de gênero, estéticas, em tempo real", diz uma das curadoras, Clarissa Diniz.

Depois de São Paulo, a exposição será apresentada em Brasília (novembro de 2025 a março de 2026), Belo Horizonte (março a junho de 2026) e Rio de Janeiro (agosto a novembro de 2026).

A mostra parte do do humor e provoca reflexões sobre como os brasileiros diariamente refazem o país por meio de imagens debochadas e crítica. O percurso é dividido em seis núcleos temáticos: Ao pé da letra; A hora dos amadores; Da versão à inversão; O eu proliferado; Combater ficção com ficção; Memes: o que são? Onde vivem? Do que se alimentam?.

Clarissa Diniz disse ainda que a ideia é provocar reflexões sobre a vocação memética do Brasil e se essa vocação terá mesmo começado com os memes digitais, ou se já se anunciava no Carnaval, nos bordões da TV, nas pichações e nos outdoors.

O que acontece quando política, publicidade e arte se dobram aos formatos da zoeira?, questionou.