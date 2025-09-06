. As atividades do festival ocuparão, além do museu, os espaços do Parque da Independência, com ações culturais que valorizam a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular.

O Museu em Festa é o maior evento do ano na instituição e é realizado desde 2017 em celebração ao Dia da Independência. A programação tem início às 9h de domingo, no Espaço Esplanada, em frente ao museu, com uma performance cênica do grupo Sampalhaças, que interage com a plateia por meio de músicas, números circenses e coreografias.

Diversas atrações simultâneas serão realizadas no parque, como a vivência FLORA A infância em movimento, com brincadeiras inspiradas na natureza para crianças. Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas de artes visuais, jogos educativos, passeios mediados, espetáculos teatrais e intervenções culturais distribuídas em torno do museu. As atividades nas áreas externas são abertas ao público, sem necessidade de retirada de ingressos.

Em uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), haverá também oficinas de desenho e pintura, caminhada de observação de aves, aula aberta de Vogue, intervenções circenses e literárias entre outras ações no Parque da Independência.

Visitação às exposições e ao Espaço 130 anos

O museu estará aberto por período estendido, das 9h às 18h, com última entrada até as 17h. Na data, o público poderá visitar as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu. Os ingressos para as exposições serão distribuídos gratuitamente no mesmo dia, a partir das 9h, na entrada do museu.

Das 9h às 17h, haverá mediação nas exposições Para Entender o Museu e Uma História do Brasil, com destaque para a obra Independência ou Morte!. Para pessoas surdas e sinalizantes (que usam a Língua Brasileira de Sinais), a mediação será oferecida por uma educadora bilíngue nos horários das 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30.

Como parte das comemorações do aniversário do Museu do Ipiranga, haverá visita ao Espaço 130 anos, instalado no Jardim Francês, onde serão exibidos em primeira mão os dois primeiros episódios da minissérie Museu do Ipiranga 130 anos: Histórias para Pensar o Presente, produzida para marcar o aniversário do museu.

Dirigida por Marcelo Machado, a minissérie reúne, em quatro episódios, convidados como Preta Rara, Marcelo Tas, visitantes e integrantes da equipe do museu. Os temas incluem acessibilidade, novas formas de narrar a história do Brasil e a relação do público com o edifício histórico.

A programação contará ainda com o show Acesso, de Amanda Mittz, artista que integra recursos de acessibilidade à própria linguagem musical. Amanda, que tem deficiência visual, transforma o palco em um espaço inclusivo, unindo música, tecnologia e recursos como audiodescrição integrada e Libras Dance.

A programação completa está no site https://museudoipiranga.org.br/museu-em-festa-2025/.

