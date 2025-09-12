Nascido em Porto Alegre, em 16 de setembro de 1914, Lupicínio Rodrigues é considerado o criador do estilo dor-de-cotovelo, caracterizado por canções que expressam desilusões amorosas com profundidade poética. Obras suas, como Felicidade e Nervos de Aço, foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira e seguem vivas na memória afetiva dos brasileiros.

Aos 14 anos compôs sua primeira música: Carnaval. É dele também a autoria do hino do time de futebol de seu coração, o Grêmio composto em 1953.

Seu vínculo com o Rio Grande do Sul era tamanho a ponto de ele nunca ter morado em qualquer outro estado. As viagens a passeio ou a trabalho eram sempre por curtos períodos de tempo.

Seu primeiro grande sucesso foi a música Se acaso você chegasse, cantada por diversos intérpretes de renome no cenário nacional. Deixou, como legado, cerca de 150 canções, até seu falecimento, aos 59 anos, por problemas no coração.

