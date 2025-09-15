Foi buscando entender os diversos territórios aos quais pertence e as muitas experiências de ser mulher negra no mundo que Zahibo construiu a trajetória artística, que começou há 11 anos. Foi em 2022, no entanto, que ela começou o projeto masonn, de transmídia, que envolve também outros artistas, performances, colagens, instalações e artes visuais.

O objetivo é reunir heranças espirituais e características arquitetônicas específicas de diferentes áreas geoculturais. A pesquisa a fez refletir sobre as diversas formas de vida mais sustentáveis e mais integradas ao meio ambiente e sobre o que se pode aprender com elas

Para mim, a questão era como invocar o conhecimento ancestral, o know-how ancestral do meu povo, mas também dos povos indígenas, para criar essa conversa. Porque antes da colonização, a maneira como os povos indígenas tratavam a Terra e também a maneira como as pessoas na África tratavam a Terra era realmente saudável. O capitalismo chegou e destruiu todo esse sistema ecológico, avalia.

Masonn é como podemos voltar e pegar parte desse conhecimento e colocá-lo no mundo de hoje, a fim de criar um novo espaço, uma nova maneira de fazer arquitetura, acrescenta.

Em entrevista à Agência Brasil, a artista, a partir do estudo e obras realizadas, defende que espaços como a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será sediada pelo Brasil, em novembro, podem servir para que outros modelos de vida possam ganhar maior projeção.

Se falamos de globalização, isso significa que podemos ter uma conversa conjunta para pensar em um futuro melhor para este planeta. Mas também precisamos entender que as políticas que temos até agora talvez não sejam as melhores. Mesmo assim, essa discussão segue sendo feita pelas mesmas pessoas, pela elite, especialmente os homens brancos. Que lugar podemos dar às mulheres? Que lugar podemos dar às mulheres negras, indígenas, imigrantes? Que lugar podemos dar também à classe trabalhadora?, provoca.

Talvez precisemos colocar todos à mesa para termos uma conversa melhor, defende.

Imaginação

Zahibo defende ainda que todos possam ter acesso ao fazer artístico, que sejam estimulados desde crianças, nas escolas e em outros espaços onde possam fazer e pensar arte.

Eu realmente acho que toda criança, desde pequena, deveria ter um espaço onde pudesse sentir que tem algum poder, onde pudesse pensar em algo e expressar algo. Para mim, isso tem um impacto em como ser um cidadão no mundo. Você se torna mais empoderada sobre a sua vida, mais empoderada sobre si mesma", acredita.