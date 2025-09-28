São Paulo é o estado brasileiro com maior número de imigrantes e, para representar e divulgar a cultura latino-americana, o Largo do Arouche recebe, neste domingo (28), a partir das 11h, o  Festival Integração Cultural dos Povos da América Latina e Caribe. 

O evento, organizado pela Associação Latino Americana de Arte e Cultura, é gratuito e traz apresentações de músicas tradicionais e contemporâneas, danças populares e performances. As expressões artísticas que serão apresentadas no festival representam patrimônios culturais registrados em seus países de origem.

No total, 12 países estarão representados: Bolívia, Peru, Brasil, Chile, Argentina, Haiti, Colômbia, México, Venezuela, El Salvador, República Democrática do Congo e Cuba.  

"Mais do que um encontro artístico, o festival é uma celebração da memória e da resistência. Cada música e cada dança carregam séculos de história, reafirmando a identidade de povos originários, comunidades latino-americanas, caribenhas e africanas. Os artistas participantes são guardiões de ritmos e tradições que atravessam gerações, preservando a cultura como território de luta, pertencimento e transformação, explica Tania Bernuy, ativista pelos direitos humanos e produtora cultural do festival.

Para Tania, o Brasil já tem a contribuição da cultura indígena e afrodescendente, como a capoeira, o samba, o axé. Por ser um país tão grande, com essa riqueza muito particular de cada estado, a própria integração cultural brasileira traz uma falta de compreensão na sua magnitude.

É muito necessário que sejam feitos debates sobre esta questão da integração regional para fortalecer um reconhecimento pleno do indivíduo como dotado de sua própria cultura e enriquecer a própria etnia para transpassar as futuras gerações.

Programação

  • 11h Tango e Paixão (Argentina)
  • 11h30 Jazuweda (Haití)
  • 12h Sucatas Ambulantes (Brasil)
  • 13h Tinkus San Simón (Bolívia)
  • 14h Mariachis Reyes Azteca (México)
  • 15h Quinchamali de Chile (Chile)
  • 15h30 Capoeira Gerais (Brasil)
  • 16h Qhantati Ururi Conima Peru Brasil (Peru)
  • 17h Expresiones Folclóricas Tususunchis (Peru)
  • 17h30 Celina Canta e Encanta (El Salvador)
  • 18h Peru Latino (Peru)
  • 19h Leonardo Matumona e Banda (República Democrática do Congo)
  • 20h Alejandro Hernández (Venezuela)
  • 21h Aleksey el Majadero (Colômbia)

O festival ocorrerá na Praça das Flores, no bairro República. 

Migração em números

Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2017 e 2022, o estado de São Paulo recebeu 736 mil imigrantes, mesmo tendo registrado pela primeira vez um saldo migratório negativo.

A cidade conta com uma população estrangeira diversificada, sendo os países de origem com maior índice migratório a Bolívia (mais de 15 mil pessoas) e a Venezuela (mais de 14 mil pessoas).  

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Corrêa

