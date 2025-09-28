SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi encontrado morto neste domingo (28) na praça da Sé, região central de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima ainda não foi identificada, e a pasta investiga a causa da morte.
O corpo foi achado por volta das 9h do domingo em frente à Caixa Cultural. Ainda de acordo com a secretaria, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço, encontraram o homem sem vida.
Serão realizados exames periciais no IC (Instituto de Criminalística) e no IML (Instituto Médico Legal), diz a secretaria. O caso foi registrado como morte suspeita no 8º DP (Brás).
Durante a madrugada deste domingo, os termômetros marcaram cerca de 12°C.
A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) diz que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a ocorrência e constatou o óbito no local. "A pasta lamenta a perda", diz, em nota.
