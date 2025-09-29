SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros da linha 10-turquesa, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estão sofrendo com a demora dos trens nesta segunda-feira (29), bem no horário de pico na volta para a casa.

Segundo a empresa estatal do governo paulista, a circulação de trens está em velocidade reduzida por um problema externo de falta de energia.

A linha 10-turquesa faz a ligação entre a Barra Funda, na zona oeste paulistana, com Rio Grande da Serra, na região metropolitana.

O problema começou às 17h55 e não há previsão da volta da normalidade. Ele provocou lotação em várias estações do trem metropolitano, como Barra Funda, Luz e Santo André.

A CPTM responsabilizou a concessionária Enel pela falta de energia externa. O problema teria ocorrido na região do ABC.

Segundo a Enel, a interrupção foi causada por um desligamento em uma linha de alta tensão e foi solucionada por meio de manobras na rede elétrica

A distribuidora de energia diz que o fornecimento foi normalizado pouco antes das 19h para clientes dos bairros da Mooca, Vila Formosa, Vila Prudente, Parque São Lucas, Tatuapé, Carrão, na zona leste de São Paulo, e de parte de São Caetano do Sul.

"No momento, as equipes da concessionária trabalham para restabelecer o serviço especificamente na estação da CPTM de São Caetano do Sul, que também ficou sem energia", diz a Enel.

Por causa do problema, o serviço Expresso Linha 10 foi cancelado temporariamente, conforme a CPTM.

A empresa diz ter acionado ônibus o sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para o percurso entre as estações Santo André e Rio Grande da Serra.

Na rede social X, antigo Twitter, passageiros reclamam que estão há 40 minutos a espera da chegada do trem.

Desde o fim do mês passado, foi desativado o serviço 710, que era uma junção das linhas 7-rubi e 10-turquesa, com ligação sem baldeação entre Jundiaí e Rio Grande da Serra.

A mudança ocorreu por causa da concessão da linha 7 à iniciativa privada, e gerou reclamações de usuários, que passaram a enfrentar aglomeração para trocar de trem na estação Barra Funda, que se tornou o novo terminal dos dois ramais.

