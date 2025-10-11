SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito na serra antiga da rodovia dos Tamoios foi liberado na manhã deste sábado (11), às 10h50. O trecho estava interditado desde o fim da tarde da última quinta-feira (9) por causa do alto volume de chuvas.

A informação foi divulgada pela concessionária Tamoios, que administra a via, principal acesso ao litoral norte de São Paulo.

Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela serra antiga e o trânsito sentido São José dos Campos, apenas pela serra nova.

A medida, conforme a empresa, foi adotada para garantir a segurança às pessoas que descem a serra, pois havia risco de queda de barreiras.

Durante o período de interdição, houve dois pequenos deslizamentos, um no km 73 e outro no km 80, e foram realizados 48 comboios em ritmo "pare e siga", ora no sentido litoral, ora no de São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo deverá continuar com sol entre muitas nuvens e períodos de céu completamente encoberto em Caraguatatuba, no litoral norte, onde termina a rodovia dos Tamoios. Há possibilidade de garoa durante o final de semana. A temperatura fica entre a mínima de 18°C e máxima de 25°C.

