SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, inaugurou nesta quinta-feira (16) 42 leitos ?10 de UTI e 32 de enfermaria (semi-intensiva).

O investimento total ultrapassa R$ 9,8 milhões ?R$ 6,2 milhões aportados pelo Governo de São Paulo e R$ 3,6 milhões viabilizados pela Fundação Adib Jatene e destinados à aquisição de equipamentos.

De acordo com Fausto Feres, diretor do Dante Pazzanese, a abertura de leitos em um hospital especializado em procedimentos de alta complexidade pode se refletir em menor mortalidade, melhor qualidade de vida para os pacientes.

"Se você precisa implantar marca-passo, fazer cirurgia de ponte de safena, tratar os pacientes com infarto agudo do miocárdio, esses pacientes devem ficar em leitos de semi-intensiva ou UTI. Com 42 novos leitos é possível buscar esses pacientes na rede, no Cross [Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde], que estão em hospitais não dedicados à especialidade, e trazer para o instituto", afirmou Feres.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de Saúde do estado, Eleuses Paiva, conheceram os novos leitos, participaram de uma cerimônia realizada na sede do instituto e saíram sem falar com a imprensa.

Além da entrega dos novos leitos, o Instituto Dante Pazzanese segue com algumas obras em andamento, como a implantação de uma UTI vascular com dez novos leitos, a ampliação do ambulatório com dez novos consultórios, a expansão da farmácia ambulatorial e a reforma do pronto-socorro.

Iniciada em agosto deste ano, a reforma do PS é a maior mudança desde a inauguração, em 1954, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

O Dante Pazzanese é um dos maiores centros de cardiologia do país, com média de 900 internações, 18 mil consultas ambulatoriais e 12 mil exames de imagem mensais.

A unidade também realiza cerca de 900 procedimentos hemodinâmicos por mês, sendo mais de 200 angioplastias, além de 360 cirurgias mensais.

Tags:

São Paulo