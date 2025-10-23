A cabeleireira angolana Elisângela Maria Torres da Silva, de 34 anos, descobriu o câncer de mama quando levantou os braços para tirar a roupa e sentiu uma dor no seio. Daí, veio a preocupação de saber o porquê dessa dor. Ela procurou uma clínica da família em julho de 2024 e foi encaminhada para o hospital do Instituto Nacional de Câncer (Inca) III, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, especializado no tratamento de câncer de mama. Ela fez oito sessões de quimioterapia, e a cirurgia para retirada do tumor na mama esquerda ocorreu há um mês.

O diagnóstico precoce foi fundamental para que Elisângela recebesse o tratamento adequado e pudesse participar nesta quinta-feira (23) do desfile de moda da festa que já faz parte do calendário oficial do Inca no Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama.