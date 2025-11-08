SÃO PAULO

Um homem e uma mulher faleceram no local; a terceira vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu Ônibus atingiu a estrutura enquanto fazia uma manobra

(FOLHAPRESS) Em 08/11/2025 12h53

Três pessoas morreram na manhã deste sábado (8) após o desabamento de um muro no Brás, na região central de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na rua Vieira Martins.

Segundo os bombeiros, um ônibus, ao realizar uma manobra, colidiu contra o muro de um estacionamento particular.

Desabamento de muro no Brás deixa três vítimas Corpo de Bombeiros Calçada destruída com concreto quebrado e entulho ao lado de ônibus verdes e brancos estacionados. Pessoas e caminhão ao fundo em dia nublado. **** Três pessoas foram atingidas, das quais duas morreram no local, vítimas de esmagamento --são elas um homem e uma mulher de aproximadamente 40 anos.

A terceira vítima, um homem, foi socorrida em estado grave, com múltiplas lesões e traumas. O homem foi levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa, onde morreu.

Nove viaturas de Bombeiros foram empenhadas para atender a ocorrência, além de duas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda há equipes de Bombeiros no local.

Tags:

São Paulo